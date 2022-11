Der Magdeburger Stadtrat hat soeben (28. November 2022) den Verkauf von mehr als 400 Hektar Land an Intel beschlossen. Der US-amerikanische Halbleiterproduzent hat den Kaufvertrag bereits unterzeichnet und feiert ihn als Meilenstein für seine Megainvestition an der Elbe.

Bördeacker bis zum Horizont: Der Magdeburger Stadtrat hat am 28. November 2022 dem Grundstücksverkauf an den US-amerikanischen Chiphersteller Intel zugestimmt.

Magdeburg - Der Intel-Acker ist sozusagen in trockenen Tüchern. Am Montag hat der Magdeburger Stadtrat dem Verkauf von mehr als 400 Hektar Land inklusive einer noch bewohnten Siedlung am südwestlichen Stadtrand zum Bau zweier Chipfabriken zugestimmt.