Magdeburg. - Am 13. Februar 2025 ab 20 Uhr kommt der frühere Viva-Moderator Nilz Bokelberg mit seinem ersten Soloprogramm „Büdchen of the Universe“ in den Moritzhof Magdeburg und gibt dort Einblicke in sein Leben. Reinhard Franke sprach mit ihm für die Volksstimme über seine Viva-Jahre, alte Freundschaften und sein neues Bühnenprogramm.

