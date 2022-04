Ist in Magdeburg ein Serienbrandstifter unterwegs? Feuerwehr evakuiert Anwohner und einen Affen

Im Keller eines Plattenbaus im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt ist am Abend des 30. Dezember 2021 erneut ein Feuer ausgebrochen. Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Auch Tiere wurden in Sicherheit gebracht, darunter tatsächlich auch ein kleiner Affe.

Magdeburg - Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Dequeder Straße in Neue Neustadt brach am gestrigen Abend ein Feuer aus. Nach ersten Informationen soll ein Kinderwagen in Brand gesetzt worden sein. Eine Anwohnerin, die gerade mit ihrem Hund spazieren gehen wollte, habe die starke Rauchentwicklung im Treppenhaus bemerkt, sich ihre Kinder geschnappt und in Sicherheit gebracht.