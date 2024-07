Das ist etwas Besonderes auf der Magdeburger Elbe: Ein Floß schippert in wenigen Tagen die Startstrecke entlang. Doch zuvor wird das neue Elbefloß erst noch gebaut.

Jetzt steht fest, wann das neue Elbefloß in Magdeburg startet

Elbefloß in Magdeburg 2023.

Magdeburg/vs. - Ein Floß wird kommen: Nach dem Elbefest 2023 bauen nun junge und erfahrene Flößerinnen und Flößer aus sechs Ländern ein Floß und befahren damit die Elbe durch Magdeburg.

Am 30. und 31. Juli 2024 stellt dafür der Seglerverein „Sturmvogel“ in Magdeburg-Salbke Platz zur Verfügung. Der Bau werde von ehrenamtlichen Flößern aus Lychen/Brandenburg und Schiltach/Schwarzwald angeleitet, heißt es dazu aus der Fachgruppe Elbeflößer im Kultur- und Heimatverein Magdeburg.

Die Fahrt führt in Richtung Hafen

Die Floßfahrt auf dem Strom wird am Donnerstag, 1. August 2024, gegen 10 Uhr am Floßbauplatz starten und bis zum Hanseterminal im Magdeburger Industriehafen führen. Kapitän Dietmar Felke wird das Floß navigieren, mit an Bord werde auch der Schirmherr des 1. Internationalen Flößercamps, Wirtschaftsminister Sven Schulze, sein.

Das Floß werde zwischen 13 und 14 Uhr im Magdeburger Hafen am Hanseterminal erwartet, heißt es weiter in der Ankündigung.

Fotos entlang der Stadtstrecke seien für Interessierte möglich.