Suche nach Fachkräften Von der Uni zum Chip-Riesen: Intels Ausbildungsprogramm in Magdeburg startet

Mit dem Bau einer neuen Chipfabrik in Magdeburg beginnt Intel ein ambitioniertes Ausbildungsprogramm. Die Ausbildung, die auch einen Aufenthalt in Dublin umfasst, zielt darauf ab, Fachkräfte für die zukünftige Produktion in Magdeburg vorzubereiten.