Die jüdischen Festtage starten am 19. November 2023 in Magdeburg. Unter verschärften Sicherheitsmaßnahmen gibt es wieder ein Programm aus Literatur, Musik, Theater und mehr.

Jüdische Festtage 2023: Was geplant ist und welche Sicherheitsmaßnahmen gelten

Magdeburg - Am 10. Dezember 2023 soll die Neue Synagoge in Magdeburg eingeweiht werden. Rund um dieses Ereignis finden dazu die Festtage der jüdischen Kultur statt. Die starten am Sonntag, 19. November, und dauern bis zum 17. Dezember, wenn die Synagoge das erste Mal auch für die Öffentlichkeit geöffnet wird.

30 Veranstaltungen sind bei den Festtagen der jüdischen Kultur in Magdeburg geplant

In dieser Zeit finden in der Landeshauptstadt rund 30 verschiedene Veranstaltungen wie Konzerte, Ausstellungen, Theaterstücke oder Vorträge statt, die sich rund um die jüdische Kultur drehen.

Die meisten Veranstaltungen können dabei kostenlos besucht werden. „Mit den Festtagen wollen wir erneut Begegnungen ermöglichen, kulturell-künstlerisch Welt aneignen, die eine Welt für alle ist“, sagt Norbert Pohlmann, Geschäftsführer vom Forum Gestaltung.

Sicherheitsvorkehrungen erhöht: Mehr Polizei im Einsatz

Aufgrund der aktuellen Ereignisse in Israel und dem Gazastreifen werde es ein paar erhöhte Sicherheitsmaßnahmen geben, sprich: eine erhöhte polizeiliche Präsenz und mehr Vorkehrungen in den Veranstaltungsräumen.

„Wir freuen uns über die große Resonanz im Magdeburger Publikum bei den vergangenen Veranstaltungen und hoffen auf weitere spannende, vielformatige Tage mit interessierten Menschen und weiterhin ohne sicherheitsrelevante Vorkommnisse“, heißt es weiterhin vom Forum.

Die Festtage starten am 19. November 2023 um 16.30 Uhr im Alten Rathaus mit einem Grußwort von Oberbürgermeisterin Simone Borris und einer Kantate vom Männerchor der Biederitzer Kantorei unter der Leitung von Michael Scholl mit Christopher Lichtensteins Begleitung an der Orgel.

Zudem steht an diesem Tag auch die jährliche Verleihung des Hermann-Spier-Preises auf dem Programm. In diesem Jahr wird die japanische Flötistin Atsuko Koga für ihr Engagement für den Neubau der Synagoge ausgezeichnet. Seit Jahren organisiert und gestaltet sie Benefizkonzerte mit Musikern der Magdeburgischen Philharmonie zugunsten des Baus.