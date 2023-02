Magdeburg - Für Jugendliche in Magdeburg-Olvenstedt ist der Kinder- und Jugendclub Mühle ein wichtiger Anlaufpunkt. Seit 2015 gibt es für den Treff Sanierungspläne, die bisher nicht umgesetzt wurden. Bei Anwohnern kommt daher immer wieder die Frage auf, was nun damit passiert. Auch der Verein zum Erhalt der Düppler Mühle hat Interesse an den Räumen.