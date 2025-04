Bau in Sudenburg fertig saniert Jugendtreff in Magdeburg ist jetzt Generationenhaus

An der Thomas-Müntzer-Straße in Magdeburg-Sudenburg wurde Bauabschluss gefeiert. Das ehemalige Kinder- und Jugendhaus ist nun der Treff „Müntze“ in Trägerschaft des ASB. In Zukunft soll es dort verschiedene Angebote für alle Altersklassen geben.