Magdeburg - Sie tanzen Hip-Hop, Breakdance, House oder Afrohouse. Bei dem Freestyle-Jam von „Elevate.Dance.MD“ ist erst mal alles erlaubt. Jugendliche und junge Erwachsene können hier Freestyle tanzen, zusammen trainieren und voneinander lernen, erklärt Janice Reisch. Die 20-jährige Magdeburgerin ist selbst leidenschaftliche Tänzerin und hat die Jam-Sessions im Februar 2023 ins Leben gerufen.

Dass sie dieses Angebot mittlerweile für Tanzbegeisterte in Magdeburg macht, hatte zunächst eine unglückliche Ausgangslage. „Ich bin vorher oft zum Tanzen nach Berlin gefahren. Dort habe ich bei solchen Freestyle-Jams mitgemacht“, erzählt sie. „Dann habe ich mein Portemonnaie verloren und hatte kein Geld mehr, um nach Berlin zu fahren. Also habe ich das einfach selbst hier in Magdeburg veranstaltet.“ Sie selbst hat im Alter von vier Jahren angefangen zu tanzen und war Turniertänzerin. Als ihr Tanzpartner wegfiel, wollte sie den Sport, der gleichzeitig ein Hobby war, nicht aufgeben. So kam Janice Reisch zu Hip-Hop und anderen Tanzstilen.

Weg von festen Tanz-Choreographien

Inzwischen veranstaltet sie die regelmäßigen Jams zusammen mit Mara Kotte. Die 17-Jährige ist noch Schülerin und tanzt seit zehn Jahren. Mittlerweile kommen regelmäßig neue junge Magdeburger, die mitmachen wollen, in das in:takt am Breiten Weg, wo das Training stattfindet. Das war aber noch nicht immer so. „Anfangs war ich hier oft nur mit engen Freunden. Es hat viel Zeit und Werbung gebraucht, bis wir etwas bekannter waren“, erzählt die 20-jährige Studentin. Mit ihrem Angebot wolle sie sich von Vereinen und Tanzschulen unterscheiden.

„Ich will weg von dem Konkurrenzgedanken beim Tanzen. Hier sollen alle zusammen tanzen, sich gegenseitig etwas beibringen. Ohne feste Choreographien“, erklärt sie. Außerdem ist das Mitmachen kostenfrei. Flyer und andere Werbung zahle Janice Reisch aktuell aus eigener Tasche. Neben den offenen Stunden veranstaltet sie auch Workshops zu verschiedenen Tanzstilen. Die hält jedoch nicht immer sie ab – andere Tänzer, die zum Beispiels Afrohouse tanzen, geben dann die Trainingsstunden und Workshops. „Zu uns kann erst mal jeder kommen. Wer schon Erfahrung hat, kann darauf aufbauen, aber das ist keine Voraussetzung“, erklären die beiden Frauen.

Kreativität im Vordergrund

Die Freestyle-Jams starten immer damit, dass sich alle gemeinsam aufwärmen. Danach gibt es einen Input, es werden also beispielsweise zwei verschiedene Schritte aus dem Hip-Hop geziegt, die anschließend geübt und angewendet werden können. Die Musik sei ebenfalls ganz verschieden und könne von den Teilnehmern ausgesucht werden. „Bei uns stehen Freiheit und Kreativität im Vordergrund“, sagt Reisch.

Das nächste Treffen findet am Freitag, 8. November, im in:takt am Breiten Weg 32 ab 19 Uhr statt.