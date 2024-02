Weil sie kein Angebot für Astronomie-Fans in ihrem Alter in der Region fand, gründet Finja Lubig nun in Magdeburg einen eigenen Treff für Kinder: die YoungStarWalkers.

Magdeburg - Schon im Kindergartenalter fing ihre Faszination für den Sternenhimmel an. „Mein großer Bruder hatte ein Teleskop, mit dem wir immer in die Sterne geguckt haben“, erzählt Finja Lubig. Das Interesse blieb und wurde immer größer.

Heute ist die 14-Jährige aus Möser großer Fan von allem, was mit Astronomie zu tun hat. So ist sie beispielsweise Mitglied im Space Club Berlin, der vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gefördert wird. Bei dessen Space Camps ist sie bereits auf Wissenschaftler und Astronauten getroffen.

Vergebliche Suche nach Gleichaltrigen mit Interesse an Astronomie

Doch Finja würde sich gerne auch in ihrer Heimat mit Gleichgesinnten und vor allem auch Gleichaltrigen austauschen, wie sie sagt. Zwar ist sie mittlerweile Mitglied bei der Astronomischen Gesellschaft Magdeburg (AGM) und nimmt dort am monatlichen Astrotreff oder den Beobachtungsabenden teil. Doch als 14-Jährige ist sie als einzige Jüngere unter lauter Erwachsenen die Ausnahme.

Weil die Suche nach einem astronomischen Angebot für Kinder in der Region ergebnislos blieb, will sie nun kurzerhand selbst eins gründen. Unter dem Namen YoungStarWalkers (deutsch: Junge Sternenläufer) soll die neue Kindergruppe unter dem Dach der AGM und mit deren Unterstützung entstehen.

Angebot für Kinder von 9 bis 12 Jahren mit Vortrag und Experimenten

Am 20. Februar 2024 von 17 bis 18.30 Uhr ist das erste Treffen am Sitz der AGM in der Rötgerstraße 8 in Magdeburg geplant. Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren sind vor allem angesprochen. Beim ersten Mal sollten die Eltern noch für Formalien dabei sein, weist Finja hin. Ihre Mutter übernimmt die Aufsicht während des Treffens, da sie schließlich noch minderjährig ist.

„Ich halte einen Vortrag und biete Mitmachexperimente an“, erklärt Finja. Ein eigenes Teleskop könne gern mitgebracht werden, sei aber keine Voraussetzung, da die AGM Teleskope vor Ort habe. Denn natürlich sollen auch Beobachtungen des Himmels zu dem Angebot gehören – immer vorausgesetzt, es ist wolkenlos.

Verlage stellen Sternenkarten für neuen Astro-Treff für Kinder zur Verfügung

Um ihren Treff ausstatten zu können, schrieb Finja eigenständig Verlage an, die ihr tatsächlich Sternenkarten und ähnliches zur Verfügung stellten, wie sie dankbar erzählt. Zwei Zusagen gebe es bereits. Weitere Kinder könnten einfach vorbeikommen, eine Anmeldung sei nicht notwendig, sagt der junge Sternefan, der sich vorstellen kann, später einmal im Bereich der Astrophysik oder Biochemie zu arbeiten.