Magdeburg - Es ist Balsam für das blau-weiße Fanherz, was Innenverteidiger Daniel Heber da gesagt hat. Auf die Frage nach seinen Zielen mit dem 1. FC Magdeburg antwortete er zunächst, dass so schnell wie möglich der Klassenerhalt geschafft werden soll. In den Spielzeiten darauf soll sich der FCM in der 2. Bundesliga etablieren und vielleicht noch einmal oben angreifen.

Dann nahm der 28-Jährige, der im Winter von Rot-Weiß Essen nach Magdeburg gewechselt ist, sogar das Wort „Bundesligaaufstieg“ in den Mund. Qualität und Spielstil der Mannschaft würden dies hergeben. „Da kann noch einiges kommen.“ So lassen sich Schlagzeilen machen.

Daniel Heber stellte sich den Fragen von Achtklässlern der Europaschule Gymnasium Gommern sowie von Neuntklässlern der IGS „Regine Hildebrandt“. Das Interview fand im Rahmen des medienpädagogischen Projektes „Schüler machen Zeitung“ (Schmaz) statt.

Auch ein Mannschaftsposter mit Unterschriften konnten die Schüler vom FCM-Besuch in Magdeburg mit nach Hause nehmen. Foto: Konstantin Kraft

Die Schüler konnten sich als Jungreporter üben. Die Kulisse bildete der Presseraum in der MDCC-Arena. Was war sein bisher schönstes Erlebnis beim 1. FC Magdeburg? „Der erste Sieg gegen Holstein Kiel“, sagte Heber, der bei den Blau-Weißen die Rückennummer 15 trägt.

Ob er ein fußballerisches Idol habe? „David Alaba.“ Auch dieser hätte sich spielerisch von der Rolle des Außenverteidigers in die Innenverteidigung entwickelt. Daran habe er sich stets orientiert. Wie es ihm in seinem neuen Lebensmittelpunkt an der Elbe gefalle? „Ich bin positiv überrascht von Magdeburg“, sagte der Profi.

Nach dem Training des 1. FC Magdeburgs konnten sich die Schüler Autogramme abholen. Foto: Konstantin Kraft

In der Regel fünf Mal in der Woche wird beim FCM trainiert. Am sechsten Tag ist Spiel. Auch davon berichtete Heber. Ein Schüler wollte wissen, ob es jemanden gebe, der die Fußballschuhe danach reinige. Das verneinte der Verteidiger. „Die können wir selber sauber machen.“

Termine beim 1. FC Magdeburg sind besonders beliebt

Vor der Fragerunde hatten die Schüler die Gelegenheit, das Ende einer Trainingseinheit unter der Leitung von Chefcoach Christian Titz zu verfolgen. Im Anschluss daran konnten sie sich Autogramme und Fotos von den Profis des 1. FC Magdeburg abholen. Letztere waren gerne bereit, diverse Trikots, T-Shirts und Schals zu unterschreiben. Für die Schüler – teils glühende Anhänger des FCM – war es ein Erlebnis, das wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. In selbst verfassten Berichten sollen sie nun über ihren Besuch schreiben.

Möglich gemacht wurde der besondere Termin beim 1. FC Magdeburg durch die Städtischen Werke Magdeburg (SWM). Die SWM sind schon seit Jahren als Partner bei „Schmaz“ aktiv. „Es ist ein sehr schönes Projekt und ich gehe davon aus, dass wir es weiter begleiten“, sagte Cornelia Kolberg, Pressesprecherin bei den SWM. Ziel ist es, die jungen Teilnehmer an das Medium Zeitung heranzuführen. Die Besuche beim FCM sind bei den Schülern meist die beliebtesten. Es gab aber auch schon Angebote etwa beim SCM, im Klärwerk Gerwisch oder im Gröninger Bad.