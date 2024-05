Magdeburg - Für das 15. Sommertheater des Kabaretts „…nach Hengstmanns“ sind die Proben in vollem Gange. Traditionell bietet das Magdeburger Technikmuseum den passenden Rahmen für das Vorhaben. Die Premiere findet am 30. Mai 2024 statt. Bis zum 13. Juli 2024 stehen insgesamt 30 Vorstellungen auf dem Programm, sagte Tobias Hengstmann. Mehr als ein Drittel der Eintrittskarten seien für das Sommeropenairspektakelkabaretttheaterstück bereits verkauft. Unter dem Schleppdach des Museums finden rund 200 Zuschauer Platz.

Nach der „Die Branntwein-Saga“, die 2023 in der Vergangenheit spielte, heißt es in diesem Jahr „Magdeburg schlägt zurück“. Auch wenn der Titel an die fünfte Episode der Star-Wars-Saga „Das Imperium schlägt zurück“ erinnert, gibt es keine Bezüge zu der erfolgreichen Reihe von George Lucas.

Der knurrige Grantler Franz Branntwein spielt wieder die Hauptrolle in dem Stück, das in die Gegenwart gerückt wurde, informierte Sebastian Hengstmann. Der Protagonist taucht dabei ganz aus Versehen in die weitläufige deutsche Fernsehlandschaft ein und stürmt dabei ein Studio des MDL (Magdeburger Landesfernsehen) nach dem anderen.

Vierte Generation am Start

Der Grund für diese Auftritte: das ständige Nörgeln und Beschweren des Helden. Er macht Station in verschiedenen Formaten der TV-Sender. Ob Quizsendung, der große Samstagabend auf dem Bildschirm, Talk- oder Datingshow, überall ist Franz Branntwein leibhaftig zu erleben, gibt seinen Senf dazu. Der renitente Senior bringt sich auf seine unvergleichliche Art ein und schafft manches Durcheinander. Mit ihm treten altbekannte und auch neue Figuren ins Rampenlicht. Im Mittelpunkt zahlreicher Szenen steht eine Couch, während die Bühne ansonsten eher spartanisch ausgestattet sein soll.

Viel Musik erwartet die Zuschauer. Musik und Texte für die Lieder stammen allesamt aus dem Ensemble. Das habe sich bewährt und sei preiswerter als Gema-Gebühren zu bezahlen, erzählt Sebastian Hengstmann.

Er ergänzt mit einem Lachen im Gesicht: „Und weil wir es können….“ Die Texte der Inszenierung stammen von ihm, seinem Bruder Tobias, Vater Frank und Heiko Herfurth. Als Regieassistent fungiert mit Moritz die inzwischen vierte Generation der Kabarettdynastie Hengstmann. Der Sohn von Tobias hat gerade sein Abitur abgelegt und will vom Herbst an Kulturwissenschaften in Leipzig studieren. In seinen letzten Sommerferien möchte er praktische Erfahrungen sammeln.

An vier Abenden gibt es auf der Bühne im Technikmuseum zusätzliche Offerten. Am 2. Juni stellen sie die „Les Bumms Boys“ aus Rostock vor. Stefan Michme gibt sich mit der Band „SCYCS“ am 5. Juni die Ehre. Für den 19. Juni haben sich mehrere Hardrock- und Metallbands zum Festival „Fête de la Schwermetall“ angesagt. Für die erste „Hengstmann Comedy-Nacht“ am 25. Juni wurden vier Berliner Comedians auf die Freilichtbühne eingeladen, um sich dem Publikum in Magdeburg vorzustellen.