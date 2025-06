Der Prozess um einen lebensgefährlichen Schuss gegen einen jungen Mann aus Stendal steht am Landgericht Stendal am Montag, 23. Juni, kurz vor der Urteilsverkündung.

Der lebensbedrohliche Schuss des Angeklagten hat am 28. November 2024 einen großangelegten Polizeieinsatz in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße in Stendal ausgelöst.

Stendal. - „Seine Zukunft hat sich erledigt“, sagt Rechtsanwalt Hartmut Pawlitzki am Montag, 23. Juni. Er vertritt vor dem Landgericht Stendal einen jungen Mann, der am 28. November 2024 in Stendal-Stadtsee mit einem Schuss lebensbedrohlich verletzt wurde. Am voraussichtlich vorletzten Verhandlungstag gegen Pawel N. (Name von der Redaktion geändert) geht es um die Höhe des Schmerzensgelds und die Plädoyers.