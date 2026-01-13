Das frostige Wochenende brachte nicht nur Pendler an ihre Grenzen. Gerade Obdachlose leiden unter den kalten Temperaturen. Wie sich das bei der Bahnhofsmission Magdeburg bemerkbar gemacht hat.

Heidi Linde und Christian Grögler gehören zu den Ehrenamtlichen, die mit einer warmen Tasse Kaffee und einem offenen Ohr für die Hilfesuchenden in der Bahnhofsmission Magdeburg bereitstehen.

Magdeburg. - Ein kaltes Wochenende liegt hinter Magdeburg. Das Thermometer sank Sonntagnacht bis auf -15 Grad. Das bekamen besonders die Obdachlosen zu spüren, die sich nicht in schützende Wohnräume zurückziehen konnten. Die Bahnhofsmission ist in solchen Situationen zur Stelle und greift Menschen in Not unter die Arme.