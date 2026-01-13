weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Hilfe bei klirrender Kälte: Kälteeinbruch zum Wochenende: Sonderschicht bei der Bahnhofsmission Magdeburg

Hilfe bei klirrender Kälte Kälteeinbruch zum Wochenende: Sonderschicht bei der Bahnhofsmission Magdeburg

Das frostige Wochenende brachte nicht nur Pendler an ihre Grenzen. Gerade Obdachlose leiden unter den kalten Temperaturen. Wie sich das bei der Bahnhofsmission Magdeburg bemerkbar gemacht hat.

Von Lukas Eßer 13.01.2026, 07:00
Heidi Linde und Christian Grögler gehören zu den Ehrenamtlichen, die mit einer warmen Tasse Kaffee und einem offenen Ohr für die Hilfesuchenden in der Bahnhofsmission Magdeburg bereitstehen.
Heidi Linde und Christian Grögler gehören zu den Ehrenamtlichen, die mit einer warmen Tasse Kaffee und einem offenen Ohr für die Hilfesuchenden in der Bahnhofsmission Magdeburg bereitstehen. Foto: Lukas Eßer

Magdeburg. - Ein kaltes Wochenende liegt hinter Magdeburg. Das Thermometer sank Sonntagnacht bis auf -15 Grad. Das bekamen besonders die Obdachlosen zu spüren, die sich nicht in schützende Wohnräume zurückziehen konnten. Die Bahnhofsmission ist in solchen Situationen zur Stelle und greift Menschen in Not unter die Arme.