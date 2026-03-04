Erlebnis-Dorf für den Harz Karls Erdbeerhof in Wernigerode: Anwohner schlagen Alarm

In Wernigerode nimmt das 30-Millionen‑Projekt von Karls Erdbeerhof die nächste große Hürde – doch die Sorge der Anwohner wächst. Sie fürchten Lärm, Verkehr und massive Veränderungen in ihrem Wohngebiet. Was der Stadtratsbeschluss jetzt konkret bedeutet.