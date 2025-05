Magdeburg. - 2025 feiert der Klosterbergegarten in Magdeburg sein 200-jähriges Bestehen. Der Klosterbergegarten wurde 1824 auf Initiative von Graf Gustav von Haake und Oberbürgermeister August Wilhelm Francke gegründet und von dem Landschaftsarchitekten Peter Joseph Lenné gestaltet. Heute ist der Garten ein beliebter Erholungsort.

Die Kammerspiele Magdeburg präsentieren anlässlich des Jubiläums auf dem Gelände des einstigen Klosters Berge ein Theater-Open-Air, in dem nicht nur die Geschichte dieses einzigartigen Parks, sondern auch seine über 800-jährige Vorgeschichte erzählt werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Blick in die Geschichte des Parks

Die Kammerspiele wagen einen Blick in die Geschichte: „Beginnend mit der Vertreibung der Mönche des Mauritiusklosters vom Domplatz über die Gründung des Klosters Berge, dessen mehrfache Zerstörung und Wiederaufbau bis zu seinem endgültigen Abriss im Jahr 1813 und der Neuerfindung des Geländes als Volksgarten mit dem Gesellschaftshaus ab 1825, werden in einem Spektakel aus Wort, Musik und Bewegung Geschichte und Gegenwart dieser einzigartigen Anlage lebendig.“

Lesen Sie auch:Freizeit: Warum im Klosterbergegarten in Magdeburg wohl kein neues Klo gebaut wird.

In einer Collage aus Text, Musik, Theater und Bewegung zeigen sich Figuren, die in dieser langen und wechselvollen Geschichte von Bedeutung und nachweislich vor Ort gewesen sind. Darunter Otto der Große, Lenné und Hermann Gruson.

Festivals, Konzerte und Theater in Magdeburg

Die Kammerspiele begeben sich so in die Tradition der „Kammer-Open-Airs“, deren erstes 1993 im Klosterbergegarten stattfand. Unter der Leitung des damaligen Regisseurs Klaus Noacks ist dies „eine Verneigung vor den Wurzeln des Ensembles mit Blick auf die Zukunft, die wenige hunderte Meter am Elbbahnhof wächst“.

Der Magdeburger Klosterbergegarten wird im Jubiläumsjahr 2025 anlässlich seines 200-jährigen Bestehens mit Festivals, Konzerten, Lesungen, Führungen, Wandeltheatervorstellungen, Chorperformances und Workshopangeboten gefeiert.

Termine für Open Air

Zahlreiche Magdeburger Kunst- und Kulturschaffende setzen in rund 70 verschiedenen Projekten das Kleinod mitten in der Stadt und nahe der Elbe in Szene und ermöglichen interessante Einblicke in Geschichte und Gegenwart dieses städtischen Areals. Die Premiere findet am Freitag, 30. Mai 2025, statt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Die Aufführung dauert etwa eineinhalb Stunden. Weitere Aufführungen finden vom 31. Mai bis zum 6. Juni dieses Jahres statt. Es gibt noch Restkarten für einige Termine. Die Tickets kosten 30 Euro, ermäßigt 25 Euro.