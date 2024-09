Magdeburg - Mit seiner Kampagne „Cover gegen Keime“ ist das Klinikum Magdeburg gleich für zwei Preise nominiert: Für den PR Report Award 2024 in der Kategorie „Healthcare“ (übersetzt Gesundheitswesen) sowie für den HR Award in der Kategorie „Employer Branding“ (übersetzt Arbeitgebermarke).

Für die Kampagne haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums mit Desinfektionsmittel posiert – daraus wurden Magazincover gemacht und im Klinikum aufgehangen sowie auf den sozialen Medien geteilt.

„Wir sind in der Tat total überrascht, dass wir da eine Chance haben. Allein die Nominierung ist bereits eine Auszeichnung für uns“, sagt Marc Raschke, Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit im Klinikum Magdeburg. Gemeinsam mit seiner Kollegin Lisa Müller hatte er das Projekt „Cover gegen Keime“ initiiert.

Klinikum Magdeburg wird mit Kampagne zu mehr Hygiene animieren

Das Ziel der Kampagne sei es, Menschen dazu anhalten, mehr Desinfektionsmittel zu nutzen. Schließlich würden sich bundesweit jedes Jahr rund eine halbe Million Menschen mit Krankenhaus-Keimen infizieren. Für diese Thematik wollte das Klinikum mehr Sichtbarkeit schaffen.

Die fiktiven Schlagzeilen auf den Titelseiten der Magazine hatten alle auf die ein oder andere Weise mit Hygiene, Desinfektion oder sei es nur mit der Farbe Blau, also der Farbe von Desinfektionsmittel, zu tun. Die Schlagzeile wurde dabei der jeweiligen Magazin-Art angepasst.

Bei einer Modezeitschrift zum Beispiel war zu lesen: „Sauber ist das neue Schwarz“ oder „Tipps, wie man als Herbsttyp sicher durch die Virenzeit kommt“. Bei einem Fußballmagazin wiederum heißt es unter anderem „Wir wollen Flasche leer“.

Ein der Titelseiten, für die das Klinikum Magdeburg nominiert wurde. Foto: Klinikum Magdeburg

Hersteller von Desinfektionsmitteln gratulierte zur Nominierung

Dafür gab es auch Rückmeldung über die sozialen Kanäle des Klinikums. „Sogar Hersteller von Desinfektionsmitteln beglückwünschten uns zu dieser Kampagne“, sagt Raschke.

Ihn freue es vor allen Dingen, dass nun das hauseigene Hygiene-Team bei der Arbeit durch „humorvolle Eisbrecher“ in der Kommunikation mit Patienten, Besuchern und Mitarbeitenden unterstützt wird.

Der HR-Award wird am 9. Oktober 2024 in Wien von einer Jury aus HR-Managern verliehen. Die Verleihung des PR-Preises findet am 14. November in Berlin von einem Verlag statt.