So könnte die neue Rettungswache, die neben dem Gelände des Klinikums Magdeburg entstehen soll, aussehen. Die Wohngruppe soll auf dem gleichen Grundstück einen Platz finden.

Magdeburg - In Magdeburg gibt es immer mehr junge Menschen, die losgelöst von zu Hause aufwachsen, wenig bis gar nicht auf gängige Hilfen zur Erziehung ansprechen und die bereits in jungen Jahren psychisch schwer erkrankt sowie traumatisiert sind. Zu dieser Erkenntnis kommt die Stadt – und plant entsprechende Maßnahmen. Ursprünglich sollte östlich des Klinikums Magdeburg nur eine neue Rettungswache gebaut werden. Die ist auch weiterhin in Planung. Auf diesem Grundstück soll nun zusätzlich ein Gebäude zur Unterbringung einer Wohngruppe von jungen Menschen entstehen, die bisher durch verschiedene Erziehungsangebote keine Hilfe bekommen konnten.