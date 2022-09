Kampf gegen Dürre: In Magdeburg werden am 7. September Bäume gerettet

Eine Gießaktion soll in Magdeburg das Bewusstsein für die Not der Bäume stärken. Und es sollen Patenschaften initiiert werden.

Vertrocknete Baumkronen sind derzeit wegen der Dürre überall ein Thema. In Magdeburg möchten Bürger mit Gießaktionen und Patenschaften gegenhalten.

Magdeburg - Die Dürre macht den Bäumen in ganz Magdeburg zu schaffen. Gerade jungen Bäumen kann das regelmäßige Wässern das Überleben sichern. Unter dem Motto „Bäume in der Nachbarschaft retten“ können Anwohner aus Nordwest und aus Neu-Olvenstedt nun Baumpaten werden. Am Mittwoch, 7. September, sind Interessierte daher um 16 Uhr zum Jugendclub „Düppler Mühle“ im Gneisenauring 34d eingeladen zu einer ersten Gießaktion. „Senioren, Familien oder Einrichtungen sind willkommen. Jeder kann eine Patenschaft übernehmen. Wir bilden eine Art Baum-Feuerwehr“, sagt Stefan Köder vom Neu-Olvenstedter Stadtteilmanagement.