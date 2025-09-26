weather regenschauer
Castingshow bei SAT.1/Pro7 Kandidat aus Magdeburg zieht bei "The Voice of Germany" in die nächste Runde ein

Am Donnerstag ist die Ausstrahlung der aktuellen Staffel von "The Voice of Germany" gestartet. In der zweiten Sendung hatte Felix Hellwig aus Magdeburg seinen großen Auftritt.

Von Angelina Nolte Aktualisiert: 26.09.2025, 23:25
Felix Hellwig performte den Song „Basket Case“ von Green Day.
Foto: Joyn/André Kowalski

Magdeburg. - Es hatte sechs Bewerbungen gebraucht, bis Felix Hellwig endlich auf die große "The Voice of Germany" Bühne treten durfte. In diesem Jahr hat es endlich geklappt und nun wurde sein Auftritt ausgestrahlt. Wie es für den 23-jährigen in der Show weitergeht, steht nun fest.