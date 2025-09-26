Am Donnerstag ist die Ausstrahlung der aktuellen Staffel von "The Voice of Germany" gestartet. In der zweiten Sendung hatte Felix Hellwig aus Magdeburg seinen großen Auftritt.

Kandidat aus Magdeburg zieht bei "The Voice of Germany" in die nächste Runde ein

Magdeburg. - Es hatte sechs Bewerbungen gebraucht, bis Felix Hellwig endlich auf die große "The Voice of Germany" Bühne treten durfte. In diesem Jahr hat es endlich geklappt und nun wurde sein Auftritt ausgestrahlt. Wie es für den 23-jährigen in der Show weitergeht, steht nun fest.