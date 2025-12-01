Die Wahl der Magdeburger des Jahres läuft auf Hochtouren. Nun gab es ein erstes Treffen der nominierten Kandidaten.

Die Kandidaten für den Titel Magdeburger des Jahres 2025 beim gegenseitigen Kennenlernen auf Einladung der Volksstimme und der Wohnungsgenossenschaft MWG. Von links: MWG-Vorstand und Unterstützer Andreas Hartung, die Kandidaten Holger Paech, Ottersleben; Christina Szymanowski von den Wellcome -Engeln für die verhinderte Kandidatin Carolin Kreutzer; Angelika Wolters, inklusive Tanzshow; Ingo Host, Tröste-Teddys; Nicole Halfpaap, inklusive Tanzshow; Fabian Kunze und Verena Ruhsert, Ärzte der Welt; Jan Driesnack, Kitz-Retter; Zahide Adigüzel, Feriengestalterin; Christian Möller, Kitz-Retter; Hugo Boeck, Magdeburger Recht; Dirk Kreutzer, Retter, sowie Volksstimme-Lokalchef Rainer Schweingel. Die Vertreter des Gnadenhofs „Katzeninsel“, die Kandidaten Nicole und Michael Schneider, waren verhindert.

Magdeburg. - Die Kandidaten für den Titel „Magdeburger des Jahres 2025“ haben sich ein erstes Stelldichein gegeben. Auf Einladung der Volksstimme und des Unterstützers MWG trafen sich die Kandidaten erstmals persönlich und lernten sich untereinander kennen.

Im Deck 13, der obersten Etage des neuen MWG-Hochhauses an der Ecke Breiter Weg/Julius-Bremer-Straße, führte Volksstimme-Lokalchef Rainer Schweingel durch die Veranstaltung und verwies im Gespräch mit den Kandidaten erneut darauf, dass bereits durch die Nominierung alle Kandidaten auch Magdeburger des Jahres sind.

Die MWG-Vorstände Andreas Hartung und Thomas Fischbeck würdigten den Einsatz der Kandidaten für den Magdeburger des Jahres. „Ihr Einsatz für Ihre Projekte ist sehr beeindruckend“, erklärte Fischbeck und Hartung schob nach: „Respekt für Ihr Engagement, das wir sehr gern mit unterstützen.“

Über den Ausgang der Wahl entscheiden allerdings allein die Leser und User der Volksstimme per Abstimmung. Noch bis zum 31. Dezember 2025 kann über die Kandidaten abgestimmt werden.

Die Wahl wird am 13. Januar 2026 auf einer großen Gala für alle Kandidaten ausgewertet.