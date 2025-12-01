weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Einbruch-Serie in Biederitz: Täter steigen bei SV Union Heyrothsberge ein

Die Einbruch-Serie in der Gemeinde Biederitz hält an. Nun hat es einen Sportverein unweit von Magdeburg erwischt - die Volksstimme war vor Ort.

Von Willy Weyhrauch Aktualisiert: 01.12.2025, 15:27
Im Trockenraum des SV Union Heyrothsberge sollen die Täter erst die Scheibe aufgebrochen und im Anschluss das Fenster geöffnet haben.
Im Trockenraum des SV Union Heyrothsberge sollen die Täter erst die Scheibe aufgebrochen und im Anschluss das Fenster geöffnet haben. Foto: Willy Weyhrauch

Heyrothsberge. - In den vergangenen Wochen ist es in der Gemeinde Biederitz vermehrt zu Einbrüchen gekommen. Sowohl die Ortschaft Biederitz als auch Gerwisch und Heyrothsberge waren zuletzt betroffen. Nun ist in Heyrothsberge erneut eingebrochen worden - diesmal beim örtlichen Sportverein SV Union Heyrothsberge. Die Volksstimme war vor Ort.