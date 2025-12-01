Die Einbruch-Serie in der Gemeinde Biederitz hält an. Nun hat es einen Sportverein unweit von Magdeburg erwischt - die Volksstimme war vor Ort.

Im Trockenraum des SV Union Heyrothsberge sollen die Täter erst die Scheibe aufgebrochen und im Anschluss das Fenster geöffnet haben.

Heyrothsberge. - In den vergangenen Wochen ist es in der Gemeinde Biederitz vermehrt zu Einbrüchen gekommen. Sowohl die Ortschaft Biederitz als auch Gerwisch und Heyrothsberge waren zuletzt betroffen. Nun ist in Heyrothsberge erneut eingebrochen worden - diesmal beim örtlichen Sportverein SV Union Heyrothsberge. Die Volksstimme war vor Ort.