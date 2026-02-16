Sparkassen-Geld für die klamme Magdeburger Stadtkasse? Die Idee klingt einfach. Zunächst. Und hätte das Folgen für die Sparkassen-Kunden?

Sparkasse Magdeburg: Die Zentrale hat ihren Sitz in der Lübecker Straße in der Neuen Neustadt. Rechts im Bild ist das Kunstwerk „Sterntaler“ zu sehen.

Magdeburg/Burg. - Sprudelnde Einnahmen für die klammen Stadtkasse Magdeburgs – angesichts hoher Kosten etwa für dringend notwendige Bauvorhaben oder soziale Pflichtaufgaben sind sie die Hoffnung vieler kommunalpolitischer Akteure. Eine im doppelten Sinne sichere Bank waren für viele Landkreise und Großstädte lange Zeit die Sparkassen. Ihre Gewinne flossen in die öffentlichen Haushalte und verschafften finanziellen Spielraum. Doch mit dem Einbruch der Zinsen versiegte diese Geldquelle. Nun will die Linksfraktion im Stadtrat das alte Modell wiederbeleben. Aber ist das überhaupt möglich?