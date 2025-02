Die Magdeburger Karnevalisten lockten am Sonnabenden mit einem Programm zwischen Bauchtanz und Schlangenbeschwörung ins Amo.

Karneval in Magdeburg: Das sind die Bilder der Ottojaner im Orient

Magdeburg. - „Otto – Tausendundeiner lacht“ – hieß es am Sonnabend im Magdeburger Amo. Die Ottojaner hatten die 71. Session ihres Karnevals unter dieses Motto gestellt. „Ob im feinen Zwirn oder kunterbunt gekleidet, im Look der Geister aus dem Morgenland oder mystisch, zauberhaft – zum 71sten soll es ein orientalisches Fest für Augen, Ohren und Tanzbeine werden“, hieß es in der Einladung.