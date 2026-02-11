Ottojaner feiern 72. Session Karneval: Otto-Alaaf und eine Zeitreise im Magdeburger Amo
Am 13.12. feiern die Ottojaner im Magdeburger Amo ihre 72. Session. Was gilt in Sachen Kostüme? Gibt es noch Karten und können Kurzentschlossene mit dabei sein?
11.02.2026, 17:30
Magdeburg. - „Ottos Zeitreisebüro“ öffnet für eine Nacht seine Türen. Am Freitag, 13. Februar 2026, feiern die Ottojaner die 72. Session im Amo in der Erich-Weinert-Straße 17. Um 19 Uhr beginnt der Einlass, um 20.11 Uhr beginnt das Programm. Worum geht es, wo gibt es noch Karten und gibt es eine Kleiderordnung?