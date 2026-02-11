Am 13.12. feiern die Ottojaner im Magdeburger Amo ihre 72. Session. Was gilt in Sachen Kostüme? Gibt es noch Karten und können Kurzentschlossene mit dabei sein?

Die Ottojaner haben für den Karneval ein Programm im Amo vorbereitet.

Magdeburg. - „Ottos Zeitreisebüro“ öffnet für eine Nacht seine Türen. Am Freitag, 13. Februar 2026, feiern die Ottojaner die 72. Session im Amo in der Erich-Weinert-Straße 17. Um 19 Uhr beginnt der Einlass, um 20.11 Uhr beginnt das Programm. Worum geht es, wo gibt es noch Karten und gibt es eine Kleiderordnung?