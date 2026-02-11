weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Sprintstark im Landkreis Börde: Neue Sportgeräte dank Podiumsplatz: Wegenstedter Grundschule bereit für warme Zeit

Mit Kampfgeist und Teamstärke erläuft sich die Grundschule „Am Wald“ den dritten Platz beim 8x50-Meter-Staffellauf der Kreisjugendspiele. Der Gewinn fließt in neue Tischtenniskellen für den Outdoor-Sportunterricht.

Von Saskia Lohöfer 11.02.2026, 19:00
Dank der achtköpfigen Staffel gewinnt die Grundschule „Am Wald“ Wegenstedt fünf nagelneue Tischtenniskellen. Zu sehen sich die Sprinterinnen und Sprinter: Amy (vorn links), Pepe, Tabea, sowie Ida (hinten links), Mia, Bruno und Fin. Das achte Teammitglied Franz ist erkrankt.
Dank der achtköpfigen Staffel gewinnt die Grundschule „Am Wald“ Wegenstedt fünf nagelneue Tischtenniskellen. Zu sehen sich die Sprinterinnen und Sprinter: Amy (vorn links), Pepe, Tabea, sowie Ida (hinten links), Mia, Bruno und Fin. Das achte Teammitglied Franz ist erkrankt. Foto: Saskia Lohöfer

Wegenstedt - Schnelles Laufen wird belohnt. Das Team der Grundschule „Am Wald“ in Wegenstedt konnte mit acht Sprinterinnen und Sprintern bei den vergangenen Kreis-Kindern- und Jugendspielen am Haldensleber Waldstadion glänzen. Beim 8x50-Meter-Mixed-Staffellauf der Grundschulen um den Pokal des Landrates wurde um drei Sportmaterialgutscheine gekämpft. „Trotz eines Sturzes standen wir auf dem Treppchen“, sagt Sportlehrerin Heike Gruszka mächtig stolz. Das Grundschul-Team, bestehend aus Amy, Pepe, Tabea, Ida, Mia, Bruno, Franz und Fin, erreichte den dritten Platz.