Mit Kampfgeist und Teamstärke erläuft sich die Grundschule „Am Wald“ den dritten Platz beim 8x50-Meter-Staffellauf der Kreisjugendspiele. Der Gewinn fließt in neue Tischtenniskellen für den Outdoor-Sportunterricht.

Dank der achtköpfigen Staffel gewinnt die Grundschule „Am Wald“ Wegenstedt fünf nagelneue Tischtenniskellen. Zu sehen sich die Sprinterinnen und Sprinter: Amy (vorn links), Pepe, Tabea, sowie Ida (hinten links), Mia, Bruno und Fin. Das achte Teammitglied Franz ist erkrankt.

Wegenstedt - Schnelles Laufen wird belohnt. Das Team der Grundschule „Am Wald“ in Wegenstedt konnte mit acht Sprinterinnen und Sprintern bei den vergangenen Kreis-Kindern- und Jugendspielen am Haldensleber Waldstadion glänzen. Beim 8x50-Meter-Mixed-Staffellauf der Grundschulen um den Pokal des Landrates wurde um drei Sportmaterialgutscheine gekämpft. „Trotz eines Sturzes standen wir auf dem Treppchen“, sagt Sportlehrerin Heike Gruszka mächtig stolz. Das Grundschul-Team, bestehend aus Amy, Pepe, Tabea, Ida, Mia, Bruno, Franz und Fin, erreichte den dritten Platz.