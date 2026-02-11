Der Chef der Folkband „Nobody Knows“ und der frühere Intendant des Theaters der Altmark haben sich für ein Programm zusammengetan.

Alexander Netschajew (Foto) tritt gemeinsam mit Max Heckel in Magdeburg auf.

Magdeburg. - „Laster, Liebe, Leidenschaft“ steht für einen Abend, der Sprache, Musik und szenische Erzählung miteinander verbindet: Am Donnerstag, 12. Februar 2026, beginnt um 19.30 Uhr im Kabarett „… nach Hengstmanns“ am Breiten Weg 37 ein Programm von Alexander Netschajew und Max Heckel. Die beiden nähern sich menschlichen Schwächen, Beziehungen und inneren Widersprüchen aus unterschiedlichen künstlerischen Perspektiven und führen diese im gemeinsamen Auftritt zusammen.