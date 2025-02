Nach den Dreharbeiten war der 73-jährige Franz Stärk mit seiner Auserwählten Sylvia in der Elbestadt unterwegs. Nach der Ausstrahlung erzählen sie, was sie dort gemacht haben. Auch die Kaulitz-Zwillinge zeigen sich als Fans der Show.

Magdeburg - Ein Spaziergang an der Elbe, ein Besuch im Hundertwasserhaus und ein gemütlicher Kino-Besuch. So kann doch ein schönes Wochenende für Verliebte in Magdeburg aussehen. Das dachten sich auch Franz Stärk und seine Auserwähle Sylvia. Der 73-Jährige aus Damme (Niedersachsen) ist nämlich Deutschlands erster „Golden Bachelor“. Kürzlich wurde das Finale der RTL-Datingshow für Menschen ab 60 Jahren ausgestrahlt. Wann die beiden in Magdeburg waren und was sie dort gemacht haben.