Änderungen im Busverkehr Kaum zu glauben: Gleisbau in Magdeburg verläuft schneller als geplant

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) tauschen die Gleise in der Olvenstedter Straße aus. Früher als geplant kann nun der letzte Bauabschnitt begonnen werden. Das hat Auswirkungen auf den Busverkehr.