Magdeburg, Deutschland
  4. Änderungen im Busverkehr: Kaum zu glauben: Gleisbau in Magdeburg verläuft schneller als geplant

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) tauschen die Gleise in der Olvenstedter Straße aus. Früher als geplant kann nun der letzte Bauabschnitt begonnen werden. Das hat Auswirkungen auf den Busverkehr.

Von Stefan Harter 08.08.2025, 14:01
In Magdeburg werden die Schienen der Straßenbahn erneuert.
In Magdeburg werden die Schienen der Straßenbahn erneuert. Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - In Zeiten von immer neuen Brückensperrungen und Dauerbaustellen kommt die Nachricht durchaus überraschend: Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) vermelden für ihre aktuelle Gleisbaustelle in der Olvenstedter Straße einen vorfristigen Fortschritt.