weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Arbeiten an Fernwärme, Gas und Trinkwasser: Verzögerung bei Baustelle an City-Kreuzung in Magdeburg: Wann die Freigabe kommt

EIL
Magdeburger Behelfsbrücken am Damaschkeplatz sind offen
Magdeburger Behelfsbrücken am Damaschkeplatz sind offen

Arbeiten an Fernwärme, Gas und Trinkwasser Verzögerung bei Baustelle an City-Kreuzung in Magdeburg: Wann die Freigabe kommt

Die Bauarbeiten an der City-Kreuzung Guerickestraße/Bremerstraße durch die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) verzögern sich teilweise. Ab wann die Kreuzung wieder befahrbar sein soll.

Von Tim Müller 08.08.2025, 12:15
Die Baustelle an der Kreuzung Guerickestraße/Bremerstraße. Die SWM arbeiten hier unter anderem an der Fernwärmeversorgung für die Altstadt. Nun verzögern sich die Bauarbeiten teilweise.
Die Baustelle an der Kreuzung Guerickestraße/Bremerstraße. Die SWM arbeiten hier unter anderem an der Fernwärmeversorgung für die Altstadt. Nun verzögern sich die Bauarbeiten teilweise. Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Seit dem 7. April 2025 ist die Kreuzung Otto-von-Guericke-Straße / Julius-Bremer-Straße aufgrund umfangreicher Bauarbeiten gesperrt. Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) erneuern dort die Fernwärmeversorgung der Altstadt und modernisieren gleichzeitig die Gas- und Trinkwasserleitungen. Ursprünglich sollten die Arbeiten bis Ende September abgeschlossen sein – nun kommt es jedoch zu Verzögerungen.