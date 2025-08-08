Die Bauarbeiten an der City-Kreuzung Guerickestraße/Bremerstraße durch die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) verzögern sich teilweise. Ab wann die Kreuzung wieder befahrbar sein soll.

Verzögerung bei Baustelle an City-Kreuzung in Magdeburg: Wann die Freigabe kommt

Die Baustelle an der Kreuzung Guerickestraße/Bremerstraße. Die SWM arbeiten hier unter anderem an der Fernwärmeversorgung für die Altstadt. Nun verzögern sich die Bauarbeiten teilweise.

Magdeburg. - Seit dem 7. April 2025 ist die Kreuzung Otto-von-Guericke-Straße / Julius-Bremer-Straße aufgrund umfangreicher Bauarbeiten gesperrt. Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) erneuern dort die Fernwärmeversorgung der Altstadt und modernisieren gleichzeitig die Gas- und Trinkwasserleitungen. Ursprünglich sollten die Arbeiten bis Ende September abgeschlossen sein – nun kommt es jedoch zu Verzögerungen.