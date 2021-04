Kein Durchkommen für Autofahrer am Pechauer Platz im Osten von Magdeburg

Magdeburg

Unter Vollsperrung wird im Bereich des Pechauer Platzes eine Havarie an den Gleisanlagen der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) behoben. An einer Schiene war Ende vergangener Woche ein Bruch festgestellt worden. Zudem sollen Gleisbögen ausgetauscht werden. Seit Montag (12. April) sind deshalb Arbeiter der Magdeburg-Hannoversche Baugesellschaft im Einsatz, die zunächst mit einer Fräse die Gleise freilegten.

Straßenbahnen der MVB fahren weiter

Derweil können die Straßenbahnen der Linie 4 weiter am Pechauer Platz halten und über die Wendeschleife zurück in die Innenstadt fahren. Es komme zu keinen Einschränkungen für den Individualverkehr, sagte MVB-Sprecher Tim Stein auf Volksstimme-Nachfrage. Auch die Buslinie 56 in Richtung Randau fährt nach Plan. Die Schienen sollen demnach in der Nacht ersetzt werden.

Für Kraftfahrzeuge bleibt der Abschnitt am Pechauer Platz voraussichtlich bis zum 23. April voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt über Pfeifferstraße, Schwarzkopfweg, In den Gehren und Witzlebenstraße. Die Wohnhäuser und Betriebe an der Pechauer Straße sind dagegen weiterhin erreichbar. Die Straße ist jedoch als Sackgasse ausgewiesen.