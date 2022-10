Kein Umbau: Der Alte Markt in Magdeburg bleibt vorerst so, wie er ist

Magdeburg - Außerhalb von Markt- oder Demonstrationszeiten ist der Alte Markt in Magdeburg ein ziemlich toter Platz, trotz Gastronomie an den Rändern. Eine Neugestaltung soll den Platz als Verweilort aufwerten, das ist seit Jahren Ziel von Verwaltung und Stadtrat. Aus einem Gestaltungswettbewerb 2019 ging der Entwurf des in München beheimateten Büros lohrer.hochrein als Sieger hervor. Zur Ratssitzung am 6. Oktober 2022 konnten sich nur ganze drei Stadträte (von Grüne und future!) für ihn erwärmen; 40 Mal gab es ein klares Nein und vier Enthaltungen.