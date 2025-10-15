Der Anschlag hat Magdeburg erschüttert. Jetzt wäre die Möglichkeit gewesen, ein neues Kapitel für die Adventszeit aufzuschlagen. Doch der Stadtrat winkt die Idee einer Weihnachtswelt ab. Eine vertane Chance.

Keine gemeinsame Weihnachtswelt - eine vertane Chance für Magdeburg (Kommentar)

Magdeburg. - Magdeburg ist Anziehungspunkt in der Adventszeit. Doch die Stadt hat das Potenzial, mehr zu sein als nur ein Ort mit funkelnden Lichtern und Glühweinbuden. Die Idee, die vielen dezentralen Angebote unter dem Dach einer „Weihnachts- und Winterwelt“ zu bündeln, war mehr als nur Marketing.