In Deutschland ist eine Krankenversicherung Pflicht. Wer keine Krankenversicherung hat, muss mit hohen Kosten rechnen und kann in Notfällen von der medizinischen Versorgung ausgeschlossen werden. Warum Menschen trotz allgemeiner Pflicht keine Krankenversicherung haben.

Magdeburg. - In Deutschland gilt seit 2009 die allgemeine Krankenversicherungspflicht: Jeder mit Wohnsitz in Deutschland muss entweder eine gesetzliche oder eine private Krankenversicherung haben. Tatsächlich sind in Deutschland Tausende Menschen nicht versichert. Michaela Schröder sprach mit Nele Wilk, Sozialarbeiterin beim Verein Armut und Gesundheit in Deutschland.