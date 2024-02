Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Anträge, die sich stapeln. Vorgänge, die nicht rechtzeitig bearbeitet werden können. Warteschlangen vor Bürgerbüros und Behörden. Die Verwaltung hat in vielen Bereichen Baustellen. Nicht selten ist der Personalmangel ein Grund dafür. Die Beschäftigtensituation dürfte sich in den kommenden Jahren weiter verschlechtern, sind doch Altersabgänge in Größenordnungen zu erwarten. Oberbürgermeisterin Simone Borris sieht nur eine Möglichkeit: „Unsere einzige Chance ist es, zunehmend zu digitalisieren.“ Darum intensiviert die Landeshauptstadt ihre Bemühungen, das Rathaus noch digitaler aufzustellen. Auch wenn das zeit- und kostenintensiv ist. Was alles möglich sein soll.