Boden wischen und saugen KI im Einsatz: Ein Roboter putzt im Klinikum Magdeburg
Im Klinikum Magdeburg wird ein Roboter zum Putzen eingesetzt. Doch kann er wirklich fachgerecht und hygienisch säubern? Wo er im Einsatz ist und wie der Alltag mit dem KI-Assistenten aussieht.
22.08.2025, 06:30
Magdeburg. - Die Patienten erschrecken kurz, wenn sie ihn sehen, dann lächeln sie freundlich und interessiert, wenn er sie mit großen Augen ansieht. Nun ist Pudu aber nicht etwa ein Therapie-Hund, sondern der Putzroboter des Klinikums Magdeburg. Was er kann und was die Reiningskräfte noch selbst machen müssen.