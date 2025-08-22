Im Klinikum Magdeburg wird ein Roboter zum Putzen eingesetzt. Doch kann er wirklich fachgerecht und hygienisch säubern? Wo er im Einsatz ist und wie der Alltag mit dem KI-Assistenten aussieht.

Tobias Mertens, Leiter und Prokurist der Servicegesellschaft im Klinikum Magdeburg, und die stellvertretende Objektleitung Sabrina Fischer mit dem Putzroboter Pudu.

Magdeburg. - Die Patienten erschrecken kurz, wenn sie ihn sehen, dann lächeln sie freundlich und interessiert, wenn er sie mit großen Augen ansieht. Nun ist Pudu aber nicht etwa ein Therapie-Hund, sondern der Putzroboter des Klinikums Magdeburg. Was er kann und was die Reiningskräfte noch selbst machen müssen.