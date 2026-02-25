weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. KiK schließt Filialen: Ist Magdeburg betroffen? Auswirkungen auf Deutschland

Textildiscounter Kik kündigt deutschlandweit Schließungen an: Das passiert mit den Filialen in Magdeburg

Der Textildiscounter Kik will sein Filialnetz in Deutschland ausdünnen. Nun hat das Unternehmen mitgeteilt, ob Standorte in Magdeburg von den angekündigten Schließungen betroffen sind.

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 26.02.2026, 08:10
Der Textildiscounter Kik, der in Magdeburg mit neun Filialen vertreten ist, schließt deutschlandweit 25 Läden. Foto: Tim Brakemeier / dpa

Magdeburg. - Der Textildiscounter KiK strafft sein Filialnetz. Im ersten Quartal 2026 sollen bundesweit 25 Standorte schließen. In Magdeburg betreibt das Unternehmen neun Filialen – und nimmt nun Stellung zur Frage, ob die Landeshauptstadt betroffen ist.