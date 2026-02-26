weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Komplett abgeräumt: Es steht keine Bank mehr in Atzendorf

Komplett abgeräumt Es steht keine Bank mehr in Atzendorf

Die 1.080-Jahr-Feier Atzendorfs naht, derzeit fehlen im Ort nahezu alle Sitzbänke. Was dahinter steckt.

Von Tobias Winkler 26.02.2026, 09:30
Vor wenigen Tagen: Bänke in der Nähe des Atzendorfer Bördedoms.
Vor wenigen Tagen: Bänke in der Nähe des Atzendorfer Bördedoms. Foto: Tobias Winkler

Atzendorf - Im Kern der Ortschaft fehlen den Sitzgelegenheiten derzeit nahezu vollständig die hölzernen Latten. Lediglich die Betonpfeiler erinnern daran, dass man in Atzendorf auch mal gemütlich Pause einlegen konnte. Zumindest ein Teil der Sitzbänke soll von kommender Woche wieder bereitstehen. „Leider leiden die Bänke nicht nur unter zeitlichem Verschleiß und wurden bereits teilweise ausgebessert“, sagt Hagen Ringström, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsbaugenossenschaft zu Staßfurt, die vor einigen Jahren auf Initiative des damaligen Stadtrats Erik Maindok fünf Exemplare gestiftet hat. „Auch Vandalismus ist bedauerlicherweise ein Thema.“