Die 1.080-Jahr-Feier Atzendorfs naht, derzeit fehlen im Ort nahezu alle Sitzbänke. Was dahinter steckt.

Es steht keine Bank mehr in Atzendorf

Atzendorf - Im Kern der Ortschaft fehlen den Sitzgelegenheiten derzeit nahezu vollständig die hölzernen Latten. Lediglich die Betonpfeiler erinnern daran, dass man in Atzendorf auch mal gemütlich Pause einlegen konnte. Zumindest ein Teil der Sitzbänke soll von kommender Woche wieder bereitstehen. „Leider leiden die Bänke nicht nur unter zeitlichem Verschleiß und wurden bereits teilweise ausgebessert“, sagt Hagen Ringström, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsbaugenossenschaft zu Staßfurt, die vor einigen Jahren auf Initiative des damaligen Stadtrats Erik Maindok fünf Exemplare gestiftet hat. „Auch Vandalismus ist bedauerlicherweise ein Thema.“