Der Löwe brüllt nicht mehr. Magdeburgs letzter Irish Pub „The Lion“ ist schon seit Monaten geschlossen. Wie es am Traditionsstandort der Kultkneipe an der Halberstädter Straße nun weitergeht.

Nach dem Aus fürs Lion: So geht es jetzt mit der Magdeburger Kultkneipe weiter

Magdeburg. - Das Mobiliar steht noch an der gleichen Stelle, doch das „Open“-Schild leuchtet schon seit Monaten nicht mehr. Die Hoffnungen, der Irish Pub „The Lion“ in Magdeburg könnte wieder öffnen, haben sich zerschlagen. Nach dem endgültigen Aus spricht der letzte Betreiber Andy Hesse über die Gründe und die Zukunft der Kultkneipe.