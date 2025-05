Ein neuer Bücherschrank bereichert den Oberharz. Dort können Leute Bücher entweder hineinstellen oder sich welche rausholen. Aufgestellt wurde das kleine Häuschen in einer Freizeit-EInrichtung.

In beliebter Freizeit-Einrichtung

An einem ganz beschaulichen Ort im Oberharz steht nun ein neuer Bücherschrank.

Hasselfelde. - Noch befinden sich keine Bücher in dem neuen, liebevoll gestalteten Tausch-Häuschen, das seit kurzem in der Stadt Oberharz am Brocken steht. Doch schon bald können Leser dort alte Bücher loswerden und sich kostenlos neue holen.