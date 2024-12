Magdeburg - Wann der erste Schnell fällt, die grauen Straßen damit zu weißen Landschaften werden und die Kinder zum Rodeln eingeladen sind, ist aktuell noch nicht abzusehen. Zu hohe Zahlen werden aktuell noch auf dem Thermometer angezeigt. Trotzdem haben sich einige Familien in Olvenstedt schon mit dem Thema „Rodeln im Stadtteil“ befasst. Wenn Schnee liegt, sei der kleine Hügel am Torweg nämlich besonders beliebt zum Schlittenfahren. Nun werden dort aber 1.100 Bäume und Sträucher gepflanzt sodass ein Tiny Forest, also ein Mini-Wald, entsteht. Der zweite seiner Art in Magdeburg.

