Auf einem Magdeburger Spielplatz wurde eine Rutsche demontiert. Aufgrund von Schäden bestand akute Verletzungsgefahr für Kinder. Das Areal ist weniger als ein Jahr alt.

Kinder in Gefahr: Rutsche auf Magdeburger Spielplatz muss abgebaut werden

Damit sich Kinder nicht verletzen, wurde auf einem Magdeburger Spielplatz vorsorglich eine Rutsche abgebaut. Nach der Entdeckung von Sicherheitsmängeln musste die Rutsche auf dem Magdeburger Spielplatz entfernt werden.

Magdeburg. - Wohin ist die Rutsche verschwunden? Diese Frage haben sich in den vergangenen Tagen sicher Eltern gestellt, die mit ihren Kindern den Ninja-Spielplatz im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld besucht haben.