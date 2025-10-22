Areal wurde erst 2024 eröffnet Kinder in Gefahr: Rutsche auf Magdeburger Spielplatz muss abgebaut werden
Auf einem Magdeburger Spielplatz wurde eine Rutsche demontiert. Aufgrund von Schäden bestand akute Verletzungsgefahr für Kinder. Das Areal ist weniger als ein Jahr alt.
Aktualisiert: 22.10.2025, 17:35
Magdeburg. - Wohin ist die Rutsche verschwunden? Diese Frage haben sich in den vergangenen Tagen sicher Eltern gestellt, die mit ihren Kindern den Ninja-Spielplatz im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld besucht haben.