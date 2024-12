Magdeburg - „Definitiv!“, antworten Paula und Mia auf die Frage, ob der neue Spielplatz in Magdeburg auch wirklich ganz nach ihren Wünschen ist. Denn die beiden waren im Juni 2023 mit den anderen Mitgliedern des Kinderrats aus dem Hort „Am Bördegarten“ an der Planung der neuen Anlage beteiligt gewesen.

Der Stadtgartenbetrieb (SFM) fragt bei solchen Projekten stets Kinder aus der Umgebung nach ihren Vorstellungen. Zusammen kam man auf das Thema Japan, unter anderem weil eines der Kinder Karate-Sport ausübt.

Japan als Thema: Ninja-Schwerter, Wok-Küche und Kirschblüten am Kletterturm

Und so gibt es nun auf der Anlage an der Crucigerstraße im Stadtteil Neustädter Feld zum Beispiel Ninja-Schwerter, über die balanciert werden kann. Ein großer Gong schallt über den Platz. In einer Wok-Küche kann mit Sand „gekocht“ werden. Kirschblätter in Anlehnung an die Kirschbaumallee im Holzweg zieren einen Kletterturm. Hingucker ist die rot gehaltene Pagode, ganz im japanischen Stil.

Lesen Sie auch:Hier soll in Magdeburg ein neuer Feuerwehr-Spielplatz entstehen

Die war auch schon bei den gebastelten Entwürfen der Hortkinder zu sehen, wie ein mitgebrachtes Foto zeigt. Daher ist der Kinderrat bei der „Abnahme“ des Spielplatzes voll zufrieden. „Es ist komisch, unsere Wünsche jetzt so umgesetzt zu sehen“, sagt Mia, die inzwischen auf dem Gymnasium ist und zur Eröffnung am 6. Dezember 2024 extra gekommen war.

Stadt investiert eigene Mittel in Umbau von Spielplatz

Zusammen mit Oberbürgermeisterin Simone Borris gaben die Hortkinder die Anlage frei, die seit September 2024 für gut 300.000 Euro aus eigenen Mitteln der Stadt umgestaltet worden war. Der zuvor dort befindliche Harry-Potter-Spielplatz musste altersbedingt abgebaut werden. Das Stadtoberhaupt bedankte sich bei den Kindern für ihre „fantasievollen Ideen“ für die Spielgeräte.

Lesen Sie auch:Alles neu: Magdeburger Spielplatz soll größer und schöner werden

Diese werden teilweise von den Herstellerfirmen speziell für die Stadt angefertigt – und finden sich dann später manchmal in deren Katalogen wieder, weil sie so gut sind, wie es vom SFM heißt.

Mit Rollstuhl nutzbar: Inklusion wird bei Gestaltung von Spielplatz beachtet

Bei der Planung des Spielplatzes wurde auch das Thema Inklusion verfolgt. In allen drei Bereichen gibt es entsprechende Angebote, die zum Beispiel von einem Kind im Rollstuhl genutzt werden können. Die Spielgeräte wurden in enger Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten ausgewählt.