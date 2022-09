Kita St. Michael Kirche baut neuen Kindergarten in Magdeburg

Die evangelische Kita St. Michael bekommt ein neues Zuhause. Auf dem Hof der Helmholtzstraße 4 in Magdeburg entsteht in den nächsten Monaten ein Neubau in Holzmodulbauweise. Rund 1,5 Millionen Euro werden dafür investiert.