In unserer wöchentlichen Rubrik „Worte aus der Kirche“ spricht diesmal Pater Andreas o. Praem über die Sehnsucht nach Ruhe, die die Last des Alltags immer wieder mit sich bringt.

Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe verschaffen!“ Was meinen Sie, wo ich diesen Satz gelesen habe? Vielleicht als Überschrift über einen Werbeprospekt eines Reisebüros? Würde doch ganz gut passen, oder?

Aber es stimmt nicht. Ich habe diesen Satz gehört am letzten Sonntag in der Kirche, im Matthäusevangelium. Es ist eine Einladung Jesu an die Menschen, zu ihm zu kommen und Ruhe zu finden.

Da bricht eine Sehnsucht in uns auf

Da bricht doch eine Sehnsucht in uns auf: die Sehnsucht nach Ruhe mitten in der Plage, die der Alltag immer wieder mit sich bringt. Und die will ihm Jesus schenken!

Aber wie geht das? Hier ist wieder die Stelle, wo wir uns entscheiden müssen: Glauben wir an Jesus Christus, in dem sich uns das menschenfreundliche Antlitz Gottes zuwendet, oder eben nicht? Jesus jedenfalls sagt uns, die wir beladen sind: Ich bin bei dir. Traue mir, ich kenne deine Last, ich selber bin einen wirklich mühseligen und beladenen Weg bis zum Kreuz gegangen. Ich weiß, was das heißt, und ich weiß, dass Gott der Vater daraus erretten kann.

Besuchen Sie eine altehrwürdige Kirche

Aber auch wenn wir uns zum Glauben entscheiden, bleibt die Frage, wie das denn geht, dass Jesus uns Ruhe verschaffen kann?

Dazu werden wir uns Zeit nehmen müssen und dazu bietet die Zeit der Ferien gute Gelegenheiten.

Wenn Sie im Urlaub an einem Ort sind, wo es eine altehrwürdige Kirche gibt, dann setzen Sie sich dort einmal hin, zünden vielleicht eine Kerze an. Stellen Sie sich vor, wie Generationen von Menschen hier schon ihr Herz vor Gott ausgeschüttet haben.

Denken Sie über ihr Leben nach. Beten Sie, dann machen Sie schon die ersten Schritte auf dem Weg zu jener inneren Ruhe, die Jesus Ihnen in der Begegnung mit ihm schenken will.