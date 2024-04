Zwei Kirschblüten-Feten sind im Mai am Magdeburger Holzweg geplant. Es gibt jedoch Kritik: Traditionell japanisch wird es nicht. Was geplant ist und wie weit die Blüte schon aufgegangen ist.

Magdeburg - An einigen Stellen in der Stadt blühen bereits Kirschblüten und stimmen die Magdeburger auf die wärmeren Jahreszeiten ein. Am berühmten Holzweg lässt die volle Blütenpracht jedoch noch etwas auf sich warten – erste Knospen haben sich aber schon geöffnet. Bald werden sie für knappe zwei Wochen wieder zur beliebten Foto-Kulisse in der Landeshauptstadt.

Die Idee eines Tourismus-Konzepts, das unter anderem ein Schild, Bänke, Tische und Toiletten vorsah, wurde nach langer Diskussion im vergangenen Jahr vom Stadtrat abgelehnt. Zu kurz sei die Zeit, in der das Konzept relevant wäre. Alternativ wurde ein Kirschblüten-Fest vorgeschlagen, so wie es in Japan traditionell gefeiert wird. Dort wird auch von einer Blütenschau gesprochen. Es treffen sich Familien, Freunde oder Kollegen, sitzen auf Decken und bestaunen die rosa Blüten, um so den Frühling zu begrüßen.

Live-Musik und Fotobox am Magdeburger Holzweg

In Magdeburg sind bisher zwei Feste geplant, um die Kirschblüten zu zelebrieren. Für alle, die die Debatte um die Aufwertung der Sakura-Allee verfolgt haben, ist das wenig überraschend. Bereits im August vergangenen Jahres hat Roland Zander (Gartenpartei/Tierschutzallianz) angekündigt, ein Kirschblütenfest am 5. Mai veranstalten zu wollen.

Bei diesem Plan ist es geblieben. Von 10 bis 17 Uhr können Besucher an diesem Tag an der Kirschblüten-Allee der Live-Musik lauschen, es soll unter anderem eine Hüpfburg und eine Fotobox geben.

Straße für Fest in Magdeburg gesperrt

Dafür wird der Holzweg ab dem Übergang zum Florapark g gesperrt. „Ich habe mir die Kirschblütenfeste in anderen Städten angesehen. Da frage ich mich, warum wir das in Magdeburg nicht schon eher gemacht haben“, sagt Stadtrat Roland Zander. Unterstützt wird er bei dem Vorhaben beispielsweise von der Freiwilligen Feuerwehr Olvenstedt und dem Jugendclub Alt-Olvenstedt, der über einen Waffelverkauf Spenden für eine Playstation sammeln will.

Noch bliebt die volle Blütenpracht aus. Die ersten Knospen haben sich aber Anfang April schon geöffnet. Foto: Lena Bellon

Einen Tag vorher wird die rosa Kulisse bereits vom Karateverein Budo Kyudokan Magdeburg genutzt, den es seit 2022 in Magdeburg gibt. Im angrenzenden Florapark-Garten wird am 4. Mai von 13 bis 18 Uhr gefeiert. Neben japanischem Essen und Getränken soll es auch ein Open-Air-Schnuppertraining geben. Die Deutsch-Japanische-Gesellschaft (DJG) möchte Hanami, wie die Blütenschau in Japan genannt wird, traditioneller feiern. Ein Fest mit Kampfsportperformance beispielsweise entspreche nicht den friedvollen Vorstellungen des DJG, wie der Vorsitzende Tim Schneider auf Volksstimme-Nachfrage erklärt.

Sie veranstalten jedes Jahr als Verein eine Art Picknick, ähnlich wie es in Japan zu dieser Jahreszeit gemacht wird. Der Termin dafür würde spontan festgelegt werden, wenn die Blütenpracht in Aussicht ist. Roland Zander habe sich bewusste dafür entschieden, das Fest nicht typisch japanisch zu feiern: „Durch die schöne Kulisse ist es schon was Besonderes.“

Frühe Blütezeit vorhergesagt

Seiner Schätzung nach könnten die Veranstalter und Besucher am ersten Mai-Wochenende Pech haben: „Auf jeden Fall gehen wir seitens der DJG fest davon aus, dass deutlich vor Anfang Mai dieses Jahr die Kirschblüte stattfinden wird.“ Die milden und feuchten Tage hätten die Bäume „zum Erwachen gebracht“. Im vergangenen Jahr blühten die Zierkirschen in der letzten April-Woche auf.

Die „vergiftete Debatte“ habe außerdem dazu geführt, dass die DJG sich nicht politisch vereinnahmen lassen wolle. „Ich bleibe optimistisch, sonst basteln die Kinder Blüten“, sagt Zander. Das Feste würde unter allen Umständen stattfinden – auch wenn die Blütezeit nicht mehr passen würde.

Keine Toiletten von der Stadt

Gegen Feste und andere Attraktionen am Holzweg wurde immer wieder das Argument angebracht, dass dafür die Parkplätze und auch Toiletten fehlen würden. Daher hat die Stadt Magdeburg im Jahr 2023 Dixi-Klos aufgestellt. Auf Volksstimme-Nachfrage heißt es jedoch von Stadtsprecher Michael Reif: „In diesem Jahr wird unser Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb dort keine mobilen Toiletten aufstellen.“ Grund dafür sei unter anderem die seltene Nutzung.