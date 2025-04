Hunderte Menschen hat es am Sonntag an den Magdeburger Holzweg gezogen. Das Kirschblütenfest lockte mit Kultur und Kulinarik.

Mit Bildergalerie: Magdeburger Kirschblütenfest am Holzweg

Magdeburg. - Mit einem bunten Programm aus Trödel, Live-Musik und Kulinarik hat das Kirschblütenfest am Sonntag zahlreiche Besucher an den Holzweg in Magdeburg gelockt. Noch zum späten Nachmittag konnte dort die spezielle Atmosphäre genossen werden.

Das Sax'n Anhalt Orchester spielt zum Kirschblütenfest in Magdeburg am Holzweg auf. Foto: Sabine Lindenau

Bummeln unter Kirschblüten: Das Kirschblütenfest am Magdeburger Holzweg lockt mit einer Flohmarkt-Meile. Foto: Sabine Lindenau

Auch für Kinder gibt es beim Kirschblütenfest am Holzweg Angebote. Foto: Sabine Lindenau

Das Kirschblütenfest in Magdeburg am Holzweg. Foto: Sabine Lindenau

Mitorganisator Roland Zander, Sprecher der GWA Neustädter Feld, zeigte sich mehr als zufrieden. „Da müssen wir uns nächstes Jahr echt anstrengen, um noch mehr draufzulegen“, meinte er.