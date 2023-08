Kirschblüte am Holzweg in Magdeburg: Darum fällt touristische Aufwertung aus

Alle Jahre wieder blühen im Frühjahr am Holzweg die japanischen Zierkirschbäume in voller Pracht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nordwest/Neu-Olvenstedt - Es war ein Sammelsurium an Änderungsanträgen, das da auf den Beratungstischen des Stadtrates lag. Alle einte ein Ziel: die Kirschblüte am Holzweg touristisch aufzuwerten. Die Verantwortung dafür sollte in den Händen der Verwaltung liegen. Das ging einigen Stadträten zu weit. Am Ende einer auszuufern drohenden Diskussion überraschte die Gartenpartei/Tierschutzallianz, die ihren Antrag, der der weitreichendste war, zurückzog. Damit war das Thema vorerst vom Tisch. Geplant hat die Fraktion dort dennoch etwas. Im Frühjahr, wenn die Kirschblüten in voller Pracht zu sehen sind.