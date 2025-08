Am Montag (4. August) ist es im Pumptrack in Ilsenburg (Harz) zu einem Unfall gekommen. Um den Verletzten schnell zu versorgen, wurde ein Notarzt mit einem Hubschrauber an den Unfallort geflogen.

Ilsenburg. - Wenn der Rettungshubschrauber in Ilsenburg (Harz) niedergeht, richten sich viele fragende Blick nach oben. Was ist passiert - und wo? So auch am Montagnachmittag (4. August) gegen 16.45 Uhr. Die Mitarbeiter der Leitstelle in Halberstadt sorgen für Aufklärung.