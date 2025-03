Bildung, Kinder und Integration Kita-Erzieherin aus Magdeburg muss um ihr Bleiberecht bangen

Eine Frau aus Syrien ist mit ihrem Kind vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland geflohen. In Magdeburg hat sie ein Zuhause gefunden und möchte bleiben. Doch ihr Antrag auf Einbürgerung ist nun schon seit Jahren in der Schwebe. Es ist kein Einzelfall.